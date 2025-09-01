🚬 Установлен порядок определения минимальной цены на табачную продукцию

С 1 марта 2026 года кабмин установил минимальной цены на несколько видов табачных изделий.

Правительство установило порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции. Подписано соответствующее постановление от 27.08.2025 № 1282, сообщил Минфин.

Новая норма должна уменьшить число контрафактной табачной продукции.

«С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции: трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, табака для кальяна. Также минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой)», — сообщило ведомство.

Минимальные цены определит Минсельхоз и опубликует их значения на своем сайте до 1 февраля 2026 года.

Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они действуют с 1 сентября 2024 года.

Постановление призвано реализовать изменения в закон о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства, утвержденные в мае 2025 года, добавил Минфин.