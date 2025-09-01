Почти 2,6 млн человек получат первого софинансирование от государства по ПДС
Минфин заявил, что первое софинансирование по программе долгосрочных сбережений начало поступать на счета операторов ПДС. Участники смогут увидеть на своих счетах вложения за 2024 год с учетом господдержки.
В 2025 году софинансирование получат около 2,6 млн человек. Общая сумма составит порядка 52 млрд рублей.
«Чтобы получить софинансирование в следующем году, гражданам необходимо сделать взнос в программу до конца текущего года», — сказано на сайте Минфина.
Для участия в ПДС нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. В течение 10 лет участники программы будут получать софинансирование от государства в размере до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, у них появится право на инвестиционный налоговый вычет. Все средства на счетах застрахуют на сумму 2,8 млн рублей.
Начать дискуссию