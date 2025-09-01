Производителей больше не оштрафуют за недопоставку несогласованного объема товаров

Торговым сетям запретили включать в договор условия об ответственности за не поставку товаров в количестве сверх согласованного.

С 1 сентября 2025 года производителей продовольствия запрещено штрафовать за недопоставку продукции, объем которой они не согласовывали: вступил в силу закон от 23.05.2025 № 120-ФЗ.

До принятия новых норма прозрачного механизма планирования поставок продукции в ретейл не было. Торговые сети могли без предупреждения запросить у поставщика больший объем, и, если производитель не поставлял продукцию, магазин его штрафовал. Теперь это запретили.

Законом установлено, что торговым сетям и их поставщикам запрещается включать в договор условия об ответственности «за полное или частичное неосуществление поставок продовольственных товаров в торговые сети в количестве, превышающем количество, согласованное сторонами».

До 1 марта 2026 года предусмотрен переходный период, в течение которого торговые сети и поставщики должны привести договоры к соответствию новым правилам.