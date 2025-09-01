Депутат объяснил, как изменится НДС для гостиниц и кафе с 1 октября 2025 года

Гостиницы смогут до 2030 года оказывать услуги по размещению и не начислять на них НДС, а для ресторанов и кафе увеличили лимит по выручке для освобождения от уплаты НДС.

С 1 октября 2025 года гостиницам и владельцам ресторанов и кафе нужно готовиться к крупным изменениям в налоговой сфере. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

До конца 2030 года гостиничному бизнесу продлили нулевую ставку НДС по услугам размещения. Льгота будет действовать только для тех объектов, которые подпадают под критерии туристской индустрии.

«Это означает, что гостиницы смогут продолжать оказывать услуги без начисления налога, что напрямую влияет на стоимость размещения и конкурентоспособность сектора», — сказал Алексей Говырин.

До 3 млрд рублей в год вырастет лимит выручки для ресторанов, кафе и кейтеринга, который позволит предпринимателям не платить НДС. Изменения увеличат число компаний, которые смогут не начислять этот налог. Однако появится и дополнительное условие — среднемесячная зарплата сотрудников должна быть не ниже средней по региону для отрасли.

Ожидается, что поправки будут способствовать легализации бизнеса и снизят налоговую нагрузку на предпринимателей.