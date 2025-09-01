Перерасчитывать патент не нужно, если лимит превысили после окончания его срока действия

В отношении патентов, срок действия которых истек на момент нарушения условий работы на ПСН, утрата права на применение патентной сиситемы налогообложения не возникает.

В чате ФНС разобрали ситуацию: в 2025 году взяли патент на 6 месяцев, до 30 июня. А в августе превысили лимит по доходу в 60 млн. Нужно ли в этом случае проводить перерасчет патента, спросил пользователь.

«Если в течение календарного года у налогоплательщика имелись патенты, срок действия которых на дату наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на применение ПСН, истек, то в отношении таких патентов утрата права на применение ПСН не возникает», — ответили налоговики.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 27.01.2022 №СД-4-3/899@.

