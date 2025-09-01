⚡️ Итоги дня: на ВЭФ подают «Дальневосточный Дошик», Ozon будет продавать люксовые вещи, реклама в Telegram подорожала на 120%

Стоимость золота на бирже Comex превысила $3 550 за тройскую унцию. Это стало новым историческим максимумом.

Объем производства основных видов растительных масел в России по итогам сельскохозяйственного сезона (длился с сентября 2024 по август 2025 года) составил 9,47 млн тонн, это на 7% меньше год к году.

Маркетплейс Ozon запустит раздел по продаже вещей, ушедших из России люксовых брендов, их реализацией из-за рубежа будут заниматься мультибрендовые платформы.

Парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое Яблоко» ведет переговоры о покупке завода для производства косметики. В это планируют вложить 4 млрд рублей, на производственные мощности предприятие выйдет в 2027-2030 годах.

Рынок внутреннего туризма в России летом показал сдержанный рост, количество гостиничных бронирований за июнь-август прибавило 4,8% год к году.

За первые семь месяцев 2025 года количество регистраций новых строительных компаний в России снизилось на 7,5% год к году.

Цены на размещение рекламы в Telegram в сегменте b2b в IT-каналах за полугодие выросли почти на 120%, стоимость подписчика в среднем уже превышает 800 рублей.

Продажи обогревателей на последней неделе августа выросли до 3,5 раз. Наибольшую динамику показали тепловентиляторы, которые выбирают для быстрого и локального обогрева: их продажи увеличились почти в 2,8 раза по количеству и в 3,5 раза по обороту к предыдущей неделе, а в сравнении с прошлым годом — более чем вдвое в штуках и в 2,3 раза в деньгах.

Люля-кебаб из гребешка и заливное из краба предложили гостям фестиваля в дни ВЭФ. Благотворительный гастрофестиваль FESCO «Маршруты вкуса» начался в 31 ресторане Владивостока, его участники предлагают гостям как классические блюда: суп том-ям, уху и торт «Наполеон», так и нестандартные позиции: люля-кебаб из гребешка, пряную лапшу «Дальневосточный Дошик» и заливное из камчатского краба.

В России создали систему восстановления работы за день после кибератаки. Российские компании разработали комплекс мер, обеспечивающий защиту от 90% киберугроз и восстановление работы за один день после IT-сбоев.

В России беременные студентки будут получать пособие выше, чем стипендия. С 1 сентября 2025 года Соцфонд будет выплачивать пособия студенткам по беременности и родам.

Павел Дуров добавил музыкальный статус в Telegram. Теперь пользователи могут отобразить любой прослушиваемый аудиофайл у себя в профиле, как это было во ВКонтакте.

iPhone будет продаваться в России без RuStore, но с пометкой «бракованный». Теперь это новый способ обхода закона, обязывающего производителей смартфонов предустанавливать RuStore на смартфоны.

Яндекс Карты и Навигатор стали первыми приложениями, которые отображают сигналы большинства автомобильных светофоров во всем центре Москвы в реальном времени.

С 1 января 2026 года банк ВТБ станет оператором «Пушкинской карты». Чтобы продолжить покупать билеты на мероприятия в новом году без перерыва, участникам программы нужно подать заявление на перевыпуск карты до 28 декабря 2025 года включительно, говорится в сообщении.