Родителям детей-инвалидов предлагают разрешить брать отпуск в удобное время

Сейчас один из родителей ребенка-инвалида может брать отпуск в удобное время. Депутаты предлагают дать такое право обоим родителям.

Министру труда Антону Котякову направлено обращение с просьбой дать возможность обоим родителям детей-инвалидов брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время. Авторы инициативы – депутаты от СРЗП Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«Предлагается изложить ст. 262.1 ТК в следующей редакции: "Родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время”», — говорится в письме.

Сейчас один из родителей ребенка-инвалида может брать отпуск в удобное время, но Миронов считает, что это не учитывает реальную нагрузку на семьи, где уход и реабилитация требуют участия всей семьи.

Он добавил, что в России проживает около 779 тысяч детей с инвалидностью, и они нуждаются в особом уходе, должны регулярно заниматься лечебной гимнастикой или находиться под постоянным наблюдением врачей.