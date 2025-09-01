💳 Карты российских банков будут активнее принимать за рубежом

Интеграция стран ШОС приведет у тому, что российские карты будут больше использоваться за границей.

О том, что карты банков РФ будут активнее приниматься за рубежом, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Интеграция стран ШОС – это имеет очень позитивный эффект на россиян, потому что, действительно, и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать», — отметил Дмитриев.

Он добавил, что глава РФ Владимир Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС.

По его словам, о проектах в сфере платежей со временем расскажет Центробанк.