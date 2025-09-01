Земельный участок нельзя продать отдельно от дачного дома с 1 сентября 2025

Закон запретил владельцам садовых и жилых домов разделять их и продавать отдельно от земельного участка.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 353-ФЗ, который запрещает разделять жилые и садовые дома между собственниками и продавать их отдельно от земли.

Также закон устанавливает запрет на возведение садовых участков в местах, где нет условий для ведения садоводства или огородничества. Например, на сельскохозяйственных угодьях, землях населенных пунктов в границах зон, где не разрешатся садоводство и огородничество для собственных нужд.

Кроме того, с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Одно из оснований — нет возведенного и зарегистрированного в установленные сроки объекта недвижимости.