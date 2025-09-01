Банки будут согласовывать с ФАС все сделки по покупке конкурентов

Усилен антимонопольный контроль в финансовом секторе. Убрали лимиты, при превышении которых нужно было согласовывать с ФАС приобретение другой кредитной организации.

Вступил в силу закон от 28.12.2024 № 539-ФЗ, который усиливает антимонопольный контроль в финансовом секторе.

Банки и другие участники финрынка должны согласовывать с ФАС все сделки по покупке компаний-конкурентов.

Так планируется повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных банков и защитить права и интересы участников рынка от монополистов.

Раньше согласие ФАС на совершение сделок по приобретению требовалось в случае, если стоимость активов финансовой организации превышала установленные Правительством величины. Так, банки согласовывали с антимонопольной службой приобретение другой кредитной организации, если размер ее активов превышал 29 млрд рублей. Для лизинговых компаний порог составлял 8 млрд, а для страховых организаций — 200 млн рублей.

То есть этот порядок позволял приобретать любое количество организаций с активами ниже установленных порогов без согласования с ФАС.

Теперь эту возможность убрали, и ФАС распространяет требования на все сделки вне зависимости от размера активов приобретаемых компаний.