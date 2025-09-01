ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Бухгалтеры

Ключевые темы недели с 1 по 5 сентября 2025 в одном дайджесте: когда можно оплатить отпуск по частям, вернуть товар, что будет с переплатой страховых взносов

В подписке Клерк.Плюс выходит самое важное для бухгалтера: разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и свежие консультации экспертов. Показываем вам план на неделю.

С 1 по 5 сентября 2025 года в подписке выйдут важные темы месяца. Подключайтесь чтобы не пропустить.

1 сентября

2 сентября

  • Может ли самозанятый уехать за границу и остаться на НПД? Что нужно знать, если у вас есть фрилансеры на НПД.

  • Самые свежие письма Минфина и ФНС за август — мы собрали только то, что реально влияет на работу бухгалтера.

3 сентября

  • ДМС и налоги: как платить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора.

  • Переплата страховых взносов: чем грозит и как исправить.

4 сентября

  • Закон о запрете иностранных слов: как закон повлияет на работу бизнеса.

  • Платформенная экономика: маркетплейсы с 2026 года — что нужно знать бухгалтерам заранее.

5 сентября

  • Туристический налог: включать ли сопутствующие услуги гостиниц и отелей в базу.

