Ключевые темы недели с 1 по 5 сентября 2025 в одном дайджесте: когда можно оплатить отпуск по частям, вернуть товар, что будет с переплатой страховых взносов
С 1 по 5 сентября 2025 года в подписке выйдут важные темы месяца. Подключайтесь чтобы не пропустить.
1 сентября
Когда можно оплатить отпуск по частям — нюанс, о котором многие бухгалтеры вспоминают только при проверке.
Возврат товара: проводки, на которых чаще всего ошибаются.
2 сентября
Может ли самозанятый уехать за границу и остаться на НПД? Что нужно знать, если у вас есть фрилансеры на НПД.
Самые свежие письма Минфина и ФНС за август — мы собрали только то, что реально влияет на работу бухгалтера.
3 сентября
ДМС и налоги: как платить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора.
Переплата страховых взносов: чем грозит и как исправить.
4 сентября
Закон о запрете иностранных слов: как закон повлияет на работу бизнеса.
Платформенная экономика: маркетплейсы с 2026 года — что нужно знать бухгалтерам заранее.
5 сентября
Туристический налог: включать ли сопутствующие услуги гостиниц и отелей в базу.
