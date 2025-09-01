Ключевые темы недели с 1 по 5 сентября 2025 в одном дайджесте: когда можно оплатить отпуск по частям, вернуть товар, что будет с переплатой страховых взносов

В подписке Клерк.Плюс выходит самое важное для бухгалтера: разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и свежие консультации экспертов. Показываем вам план на неделю.

С 1 по 5 сентября 2025 года в подписке выйдут важные темы месяца. Подключайтесь чтобы не пропустить.

1 сентября

Когда можно оплатить отпуск по частям — нюанс, о котором многие бухгалтеры вспоминают только при проверке.

Возврат товара: проводки, на которых чаще всего ошибаются.

2 сентября

Может ли самозанятый уехать за границу и остаться на НПД? Что нужно знать, если у вас есть фрилансеры на НПД.

Самые свежие письма Минфина и ФНС за август — мы собрали только то, что реально влияет на работу бухгалтера.

3 сентября

ДМС и налоги: как платить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора.

Переплата страховых взносов: чем грозит и как исправить.

4 сентября

Закон о запрете иностранных слов: как закон повлияет на работу бизнеса.

Платформенная экономика: маркетплейсы с 2026 года — что нужно знать бухгалтерам заранее.

5 сентября

Туристический налог: включать ли сопутствующие услуги гостиниц и отелей в базу.

Внимание! Подписчики могут заказать тему следующей статьи главному редактору «Разборов» вот по этой ссылке: напишите разбор.

Внимание! С 1 сентября в подписку Клерк.Плюс входит доступ к базе консультаций.

Подписка Клерк.Плюс — это ваш закрытый клуб, где каждый день появляются новые эксклюзивные статьи экспертов и ответы на вопросы бухгалтеров.

Подключайтесь, чтобы ничего не пропустить! Если нажмете на ссылку - вылетит птичка. :-)