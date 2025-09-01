Валютные операции с иностранцами должны проходить через банк

Если иностранец участвует в сделках по купле-продаже автомобиля или квартиры, но расчет идут в наличных, то придется уплатить штраф в размер от 20% до 40% от суммы сделки.

УФНС напоминает, что все расчеты с иностранными гражданами должны проходить через банковские счета. Это касается также расчетов в рублях.

Например, если с участием иностранца проходит операция по купле-продаже квартиры, транспортного средства или с ним рассчитываются по оплате труда, то все деньги должны идти через банк. Наличные расчеты проводить нельзя.

«Операция с иностранным гражданином, произведенная за наличный расчет, будет считаться незаконной валютной операцией», — сказано на сайте ФНС.

За нарушение придется уплатить штраф по ч. 1 ст. 15.25 КоАП в размере от 20% до 40% от суммы сделки.

В Омской области за шесть месяцев 2025 года налоговики выявили 130 таких нарушений, общая сумма штрафов составила 2,6 млн рублей.