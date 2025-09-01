Неработающий пенсионер может получить социальный налоговый вычет, но если уплатил НДФЛ с дохода

Если у пенсионера нет дохода, который облагается НДФЛ, например, от сдачи квартиры, то он не сможет заявить вычет.

Пенсионеры, которые не работают, не получают доход от трудовой деятельности, а значит не платят НДФЛ.

Однако если у них есть другие источники дохода, которые облагаются НДФЛ по основной прогрессивной ставке, то неработающие пенсионеры смогут заявить социальный налоговый вычет. Например, на лечение и покупку лекарств. Об этом сказано на сайте ФНС.

К таким дополнительным доходам, в частности, относится доход от сдачи квартиры. Или, например, когда пенсионер продал имущество и уплатил НДФЛ.

Если неработающий пенсионер получает только пенсии и не имеет других облагаемых НДФЛ доходов, то не имеет права на налоговый вычет по расходам на лечение.