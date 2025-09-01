С 1 сентября 2025 года Соцфонд начал принимать заявление от студенток на пособие по беременности

Размер выплат вырастет до 90,2 тысяч рублей по стране. Если студентки уже получают выплаты по беременности и родам, то они не смогут переоформить пособие, чтобы получать больше.

Отделения Социального фонда (СФР) начали по всей стране принимать заявки на оформление пособия по беременности и родам от студентов вузов и колледжей. Теперь такую услугу предоставляют на федеральном уровне, тогда как раньше ее оказывали региональные учебные заведения.

За выплатой можно обратиться онлайн через портал Госуслуги, также заявления принимают в клиентских службах Социального фонда и в МФЦ. Об этом сказано на сайте Соцфонда.

Для оформления пособия нужно представить справку о беременности и из учебного заведения с указанием срока отпуска по беременности и родам. Форма обучения должна быть очной. На получение выплаты не влияет на коммерческой основе учится студентка или на бюджетной.

Кроме того, с сентября 2025 года увеличится размер пособия. Если раньше при стипендии в 3,5 тыс. рублей студентки получали выплату в 16 тыс., то теперь средняя выплата вырастет до 90,2 тыс. рублей по стране. Итоговая сумма пособия зависит от места регистрации.

Также за пособием могут обращаться иностранные студентки и те, кто не имеет гражданства, но постоянно живет в России.

Если беременные студентки ранее подавали заявление, то им будут перечислять выплаты по прежним правилам. Переоформить уже назначенное пособие не получится.