🤖 К 2030 году ИИ компенсирует 80% дефицита кадров в России

Эксперты ожидают, что искусственный интеллект добавит в экономику 2,5% ВВП и повысит производительности труда на 15-20%.

ИИ компенсирует до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС в ходе проведенного исследования.

«Массовое применение генеративного ИИ принесет экономике России дополнительно 2,5% ВВП к 2030 году (эквивалент 4,5 триллиона рублей), компенсирует до 80% кадрового дефицита», — сказано в сообщении.

Эксперты считают, что ИИ может автоматизировать рутинные задачи и усилить творческие возможности сотрудников, что ведет к повышению производительности труда на 15-20%. Благодаря этому будет компенсировано до 80% кадрового дефицита.

При этом ИИ приведет к структурной трансформации рынка труда и появлению новых профессий.

Генеративный ИИ – катализатор производительности, важнейший инструмент решения кадрового дефицита и драйвер экономического роста России, добавили исследователи.

Кроме того, в области стратегического планирования внедрение генеративного искусственного интеллекта должно стать частью долгосрочной стратегии компании или организации, уверены в РАНХиГС.