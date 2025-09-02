Акционеры Ozon одобрили перерегистрацию компании в РФ

Ozon переезжает с Кипра в специальный административный район в Калининградской области.

Маркетплейс Ozon запустил процесс перерегистрации своего юридического лица в России. Такое решение утвердили акционеры на внеочередном собрании 1 сентября 2025 года.

Речь идет о редомициляции компании Ozon Holdings с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

Акционеры уже выбрали новую организационно-правовую форму (МКПАО), уставный капитал в рублях, а также новый устав. Об этом сказано на сайте компании.

Ozon планирует завершить переезд в Россию до конца 2025 года.