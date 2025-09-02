Услуги фитнес-клуба на УСН освобождаются от НДС, если соответствуют понятию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению

В НК не раскрыто понятие «услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», поэтому нужно опираться на закон о спорте.

Минфин разъяснил, какие услуги фитнес-клуба на УСН освобождаются от НДС.

В письме от 04.07.2025 № 03-07-11/65097 ведомство ответило на вопрос компании об освобождении от НДС таких услуг:

организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, имеющих социальную направленность для физлиц;

такие же услуги для физлиц, но по договорам с компаниями-работодателями этих физлиц;

«заморозка» абонемента по инициативе клиента.

Минфин указал, что согласно абз 6. пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК, от НДС освобождены услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

При этом понятие «услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» в НК не уточняется. А значит, для вопросов освобождения от НДС нужно руководствоваться законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ о физкультуре и спорте.

То есть от НДС освобождаются услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, соответствующие понятиям, установленным законом № 329-ФЗ, и оказываемые населению.

Соответственно, компания на упрощенке-плательщик НДС может применять освобождение от НДС в отношении услуг, которые соответствуют этим условиям, подчеркнул Минфин.

