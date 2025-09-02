В России начали проверять загранпаспорта с помощью NFC и искусственного интеллекта

Новая технология позволяет проверить подлинность документа, при этом не нарушая законодательство о защите персональных данных.

Компания Smart Engines разработала технологию для четырехуровневой проверки подлинности документов с помощью смартфонов с NFC и искусственного интеллекта.

Новинка позволяет без использования специализированных аппаратных комплексов надежно верифицировать загранпаспорта России и стран СНГ, созданные в соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов и ID-карт. Об этом сказано в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Клерка».

Система может извлекать данные из чипа паспорта через NFC, что позволяет проверить достоверность информации в документе и исключить возможность подмены или подделки данных. Все элементы паспорта проверяются на согласованность – данные в MRZ сверяются с содержимым чипа, визуальная информация (VIZ) сравнивается с машиночитаемой зоной (MRZ), а изображения лиц – между собой.

«Все вычисления выполняются офлайн – персональные данные пользователя не покидают устройства и не отправляются на облачные сервера и третьим сторонам», — говорится в пресс-релизе.

В процессе сверки технология не выделяет и не сохраняет биометрические шаблоны. Это делает проверку полностью автономной и не требует обращения к внешним базам данных, что обеспечивает высочайший уровень безопасности и не создает рисков нарушения законодательства в области защиты персональных данных.

Недавно мы писали, что в Китай будет можно поехать без визы, только по загранпаспорту.