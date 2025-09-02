🎅Если шапка – это просто шапка, изделия нужно маркировать

Вязаная шапка Санта-Клауса – это карнавальный аксессуар, но если она может выполнять роль шапки – нужна маркировка.

Нужно ли маркировать вязаные шапки Санта-Клауса – зависит от того, где их будут продавать, и выполняет ли головной убор свою прямую функцию, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В первую очередь необходимость маркировки зависит от объема производства. Если мастер вяжет шапки руками на заказ – маркировке такое изделие не подлежит.

А вот если шапки изготавливают для продажи на Wildberries – это считается массовым производством.

При этом важно, может ли такой карнавальный аксессуар выполнять роль шапки. Если это не просто изделие для красоты, то маркировать его нужно.

