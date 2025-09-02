🏨 Вступили в силу правила классификации гостевых домов
Постановлением от 30.08.2025 № 1345 Правительство утвердило правила классификации гостевых домов.
Положение устанавливает:
требования к гостевому дому и предоставлению им услуг;
порядок проведения классификации гостевого дома и включения сведений о нем в реестр классифицированных средств размещения;
порядок проверки достоверности сведений о гостевом доме требованиям к гостевому дому;
порядок и форму предоставления согласия собственника жилого дома о внесении сведений о гостевом доме в реестр, в том числе в случае смены собственника;
порядок и основания внесения изменений в документы и (или) сведения, содержащиеся в реестре;
порядок исключения сведений о гостевом доме из реестра;
порядок приостановления, возобновления или прекращения действия классификации гостевого дома;
требования к комнатам гостевого дома, в том числе к их количеству и площади, к иным помещениям гостевого дома, к оснащению и оборудованию гостевого дома.
Также положение определяет понятия «гостевого дома», «классификации гостевого дома», «собственника гостевого дома», «требований к гостевым домам».
Постановление вступило в силу с 1 сентября 2025 года.
Начать дискуссию