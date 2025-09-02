🏨 Вступили в силу правила классификации гостевых домов

Постановлением от 30.08.2025 № 1345 Правительство утвердило правила классификации гостевых домов.

Положение устанавливает:

требования к гостевому дому и предоставлению им услуг;

порядок проведения классификации гостевого дома и включения сведений о нем в реестр классифицированных средств размещения;

порядок проверки достоверности сведений о гостевом доме требованиям к гостевому дому;

порядок и форму предоставления согласия собственника жилого дома о внесении сведений о гостевом доме в реестр, в том числе в случае смены собственника;

порядок и основания внесения изменений в документы и (или) сведения, содержащиеся в реестре;

порядок исключения сведений о гостевом доме из реестра;

порядок приостановления, возобновления или прекращения действия классификации гостевого дома;