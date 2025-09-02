ЦОК ОК УСН 02.09 Мобильная
Налог на прибыль

💡 Депутаты придумали, как снизить рост цен на электроэнергию

Дума Чукотского автономного округа предлагает не учитывать в базе по налогу на прибыль амортизационные отчисления для объектов, которые созданы за счет бюджетных денег.

2 сентября 2025 года Дума Чукотского автономного округа внесла в Госдуму законопроект, который включит в перечень доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, амортизационные отчисления для объектов, созданных за счет средств бюджетных целевых поступлений.

Это позволит исключить двойную нагрузку на потребителей в виде обязательств от налогообложения и оплаты по тарифам, учитывающих бюджетные источники.

«Созданные с участием целевого финансирования из федерального бюджета объекты, за счет учета амортизационных отчислений в общеустановленном порядке увеличивают тарифную нагрузку на потребителей, что противоречит целям бюджетного финансирования», — сказано в пояснительной записке.

В качестве примера авторы законопроекта приводят АО «Чукотэнерго», у которого величина годовой амортизации составила 2,5 млрд рублей. Включение этих отчислений в валовую необходимую выручку повлечет за собой рост тарифов на 5,8 рублей за один киловатт-час.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года и будет распространяться на исчисление и уплату налога на прибыль за периоды с 2025 года.

  • Marina2022

    Круто, молодец. Перекроить весь учет в огромных масштабах. Зато молодец.

  • Юзвак Максим
    Юрист

    Тоже читал пояснительную записку и ничего не понял. Такое ощущение, что готовили один законопроект, подали другой, а пояснительную записку решили не переделывать.

