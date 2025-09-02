Для сдачи отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года понадобятся дополнительные атрибуты КЭП

Налоговая предупреждает, что для отправки отчетности придется переоформить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

С 28 августа 2025 года все выпускаемые Удостоверяющим центром ФНС квалифицированные сертификаты содержат в своем составе дополнительный параметр использования ключа электронной подписи — «Согласование ключей», сообщило региональное УФНС.

Такие квалифицированные сертификаты будут обязательны для взаимодействия с Соцфондом после 1 сентября 2026 года.

Получить новый квалифицированный сертификат, соответствующий параметрам, могут и руководители филиалов (представительств) иностранных организаций. Для этого им придется лично обращаться в пункт выдачи КЭП УЦ ФНС в своем отделении налоговой.