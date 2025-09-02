Для сдачи отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года понадобятся дополнительные атрибуты КЭП
С 28 августа 2025 года все выпускаемые Удостоверяющим центром ФНС квалифицированные сертификаты содержат в своем составе дополнительный параметр использования ключа электронной подписи — «Согласование ключей», сообщило региональное УФНС.
Такие квалифицированные сертификаты будут обязательны для взаимодействия с Соцфондом после 1 сентября 2026 года.
Чтобы получить сертификат, ИП и юрлица могут воспользоваться функционалом перевыпуска сертификата в сервисах «ЛК юрлица» и «ЛК ИП», а также обратиться лично в пункт выдачи КЭП УЦ ФНС либо в офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС России.
Получить новый квалифицированный сертификат, соответствующий параметрам, могут и руководители филиалов (представительств) иностранных организаций. Для этого им придется лично обращаться в пункт выдачи КЭП УЦ ФНС в своем отделении налоговой.
