⚡️ Итоги дня: россияне стали реже ходить в кино, для ИТ-специалистов с непрофильным образованием просят ввести отсрочку, с марта 2026 в автошколах будут учить по-новому

С 1 октября 2025 года российский рынок логистики ждет серьезное изменение: один из старейших сервисов доставки Boxberry полностью прекращает работу своей сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всей России.

Бизнес попросил ввести отсрочку от призыва в армию для физиков и ИТ-специалистов с непрофильным образованием. Например, на каждых 50 профильных специалистов давать отсрочку одному непрофильному.

Минпросвещения утвердило новые программы обучения в автошколах, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Автошколы смогут дистанционно преподавать часть теории с использованием специализированного софта, фиксирующего посещаемость и успеваемость студентов, а также содержащего сервисы дистанционного взаимодействия преподавателя с учеником.

Пулково в Санкт-Петербурге стал первым аэропортом России, который интегрировал расчеты цифровой валютой в систему оплаты услуг. С помощью цифровых рублей клиент банка ВТБ оплатил парковку на территории аэропорта.

Стоимость аренды жилья в Москве может повыситься до 20% с началом учебного года и делового сезона в сентябре-октябре 2025 года.

Топ-менеджера швейцарской Nestle уволили из-за служебного романа. Гендиректора Лорана Фрекса уволили из-за «тайных романтических отношений с непосредственным подчиненным, которые нарушали Кодекс делового поведения».

Самокаты в качестве транспорта использует 94% аудитории кикшеринга. Ночью самокат становится альтернативой общественному транспорту. Время поездок в этот период возрастает до 12 минут. Это на 76% превышает дневные показатели, когда общественный транспорт продолжает работать.

Каждый пятый россиянин не готов встречаться с женщиной с большим доходом. Почти треть участников опроса убеждены, что большую часть семейных расходов должны взять на себя мужчины.

За лето бокс-офис фильмов в России сократился на 11% год к году и составил 4,55 млрд руб. Посещаемость кинотеатров упала примерно на 23% — до 11,4 млн человек.

Фестиваль российского кино открылся в Китае. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.

Режиссер Вуди Аллен хочет снять президента США Дональда Трампа в своем новом фильме. Режиссер также вспомнил о своем предыдущем опыте работы с Трампом. Аллен не согласен с Дональдом Трампом по «99% вопросов», но подчеркнул, что как актер Трамп был очень хорош и обладал харизмой.

В РФ разработали аналог Apple CarPlay и Android Auto с сервисами Сбера. Российская технологическая компания Navio (ранее SberAutoTech) представила программную платформу для взаимодействия с автомобилем PlayAuto.