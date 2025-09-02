Центробанк: во всех сценариях развития экономики инфляция вернется к 4%

Банк России опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы. Все сценарии событий, которые рассматривают в этом документе, направлены на возвращение к годовой инфляции вблизи 4%.

«Сценарии различаются предпосылками, которые касаются как внутренних, так и внешних условий. Они учитывают и складывающиеся тенденции, и возможные риски, что позволяет Банку России быть готовым к разным вариантам развития событий», — сказано на сайте ЦБ.

В документе помимо базового описаны три альтернативных сценария развития экономики в течение трех лет: дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В нем есть врезки о взаимодействии денежно-кредитной и бюджетной политики, об изменениях банковского регулирования в 2023-2025 годах, о процентных расходах компаний и канале издержек.