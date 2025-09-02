Банку России достаточно достигнутой жесткости ДКП

Центробанк считает, что жесткой денежно-кредитной политики, которую он проводит в последнее время, уже достаточно для возвращения годовой инфляции к нужным параметрам.

«Полагаем, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция вернулась к цели 4%», — сказал Заботкин.

В 2025 году темы роста цен планомерно замедляются, регулятор уже видит существенные изменения. По мнению Алексея Заботкина, это стало возможным благодаря ужесточению денежно-кредитной политики, которое было во второй половине 2025 года.

Недавно мы писали, что Центробанк может снизить ключевую ставку уже 12 сентября 2025 года.