Инвесторы смогут в дополнительные сессии покупать акции еще 98 компаний

Мосбиржа добавила ценные бумаги 98 российских организаций в список инструментов, которые доступны инвесторам на выходных, во время дополнительных утренних и вечерних сессий.

С 5 сентября 2025 года Московская биржа добавит акции еще 98 российских компаний в список доступных во время утренней и вечерней торговых сессий.

С 6 сентября эти ценные бумаги также будет можно приобрести в выходные дни. Всего на дополнительной торговой сессии выходного дня инвесторам будут доступны 256 торговых инструментов, из которых 8 — биржевые фонды.

«Торги в выходные дни на рынке акций стартовали в марте 2025 года. С этого момента сделки на них заключили более миллиона физических лиц, общий объем торгов превысил 442,5 млрд рублей», — сказано на сайте торговой площадки.

В выходные дни торги проходят с 9:50 до 19:00 мск. Они идут в рамках дополнительной сессии торгового дня, который следует за выходными. Чтобы снизить волатильность и сохранить ликвидность, ценовой коридор сделок сужен до 3% от последней цены предыдущего торгового дня.