Сумма сделок на Восточном экономическом форуме может превысить 5 трлн рублей

С 3 по 6 сентября 2025 года на острове Русский проходит Восточный экономический форум, уже свыше 70 стран и территорий подтвердили свое участие.

3 сентября 2025 года начался Восточный экономический форум (ВЭФ). В нем будут участвовать более 70 стран и территорий. На острове Русский могут заключить контракты на 4,5-5,8 трлн рублей.

Основная тема 10-го юбилейного форума называется «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Деловая программа охватит семь направлений: технологии, партнерство, Дальний Восток, бизнес и государство, инвестиции и инновации, логистика и города. Форум пройдет до 6 сентября 2025 года, состоится около 90 тематических сессий. Об этом пишут «Известия».

Участники форума обсудят такие ключевые темы как: трансформация человеческого капитала, развитие логистических маршрутов, интеграция технологий.

«Основные сделки будут связаны с территориями опережающего развития, так как на них распространяются налоговые льготы, а также особые условия осуществления деятельности организаций», — сказала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

За годы работы на ВЭФ заключили порядка 2,3 тыс. соглашений на общую сумму около 28 трлн рублей. Максимальное количество посетителей зарегистрировано в 2019-м — 8,5 тыс. человек, а максимальный объем контрактов был в 2024-м — 5,5 трлн рублей.