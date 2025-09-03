Продавцы не смогли продать больше 2 млрд небезопасных товаров

Чтобы недобросовестные поставщики не сбывали товар сомнительного качества социальным учреждениям, где нет касс с разрешительным режимом, власти запустили эксперимент по отслеживают таких действий.

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что на кассах заблокировали продажу более 2 млрд потенциально опасных товаров. Их не пропустил разрешительный механизм, который выявляет нарушения по обязательной маркировке. Примерно в 41 раз снизилась продажа просрочки среди молочной продукции.

Сейчас в России поводят эксперимент, цель которого — не допустить продажу небезопасной продукции в социальный учреждения, где нет касс для проверок. В эксперименте участвует 1,5 тыс. школ, больниц, детских садов в семи субъектах РФ, а также 34 оператора питания.

«На данный момент даже в добровольном пилотном режиме уже удалось выявить более 500 тонн некачественной продукции», — заявил Денис Мантуров.

В 2019-2024 годах благодаря обелению рынка за счет маркировки бюджет получил эффект в размере 1,2 трлн рублей.