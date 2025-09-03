Налоговая не выдает документы, подтверждающие уменьшение налога по ПСН

Для уменьшения стоимости патента нужно подать уведомление. Если налоговики откажут – пришлют уведомление. А если согласятся – то ничего не пришлют.

Если есть основания для уменьшения налога на ПСН, нужно отправить уведомление об этом. Уведомление можно представить как в периоде действия патента, так и после окончания его действия, пояснили налоговики в чате ФНС.

Такой ответ дали на вопрос пользователя об уменьшении стоимости патента на сумму страховых взносов.

«При подаче налогоплательщиком уведомления об уменьшении налога по ПСН на уплаченные страховые взносы налоговый орган в течение рабочих 20 дней с даты подачи такого уведомления может направить налогоплательщику уведомление об отказе в уменьшении налога по ПСН по основаниям, предусмотренным п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ. Документов, подтверждающих уменьшение налога по ПСН, налоговый орган не направляет», — уточнили представители ФНС.

После отправки уведомления денежные средства на ЕНП будут распределены в счет уплаты автоматически при наступлении сроков в соответствии с последовательностью, установленной ст. 45 НК.

Научим вести учет и составлять отчетность для налоговой с нуля на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как рассчитывать налоги и зарплату, работать с ЭДО и управлять финансами. Мы обновили программу и добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 4 900 руб. вместо 19 900 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».