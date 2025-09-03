РКН разъяснил, считается ли трансграничной передачей персданных обмен информацией в иностранных мессенджерах

Отправка данных от клиента исполнителю в иностранном мессенджере – это не трансграничная передача персональных данных.

РКН спросили, считается ли передача персональных данных от клиента исполнителю в Telegram и WhatsApp1 (принадлежит Meta1, признана в России экстремистской и запрещена) трансграничной передачей данных. При этом и клиент, и исполнитель находятся в России.

«Приведенные примеры не являются трансграничной передачей персональных данных в понимании п. 11 ст. 3 закона о ПД», — ответила начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора Анна Кононенко.

Эксперт напомнила, что ограничения на использование иностранных мессенджеров, в том числе при передаче персональных данных, установлены законом от 01.04.2025 № 41-ФЗ о противодействии кибермошенникам и ч. 8 ст. 10 Федерального закона об информации.

Так, госпредприятиям и другим субъектам запрещено использовать иностранные мессенджеры из списка РКН.

