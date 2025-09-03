При сделках с недвижимостью можно будет использовать биометрию

С июля 2026 года для дистанционных сделок с недвижимостью по желанию будут использоваться биометрические данные.

О новых возможностях при совершении дистанционных сделок с недвижимостью рассказал депутат Александр Якубовский.

«С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения, которые позволят использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Это серьезный шаг вперед — в сторону безопасной и технологичной цифровизации рынка», — заявил Якубовский.

Он пояснил, что биометрия позволит удостоверять личность без личного присутствия у нотариуса или в МФЦ, заключать сделки с недвижимостью удаленно, включая ипотеку, куплю-продажу, аренду. Также это снизит риски мошенничества с поддельными паспортами и доверенностями.

Использование биометрии будет добровольным, подчеркнул депутат.

«Никого не обяжут проходить биометрическую идентификацию без согласия. Это лишь дополнительный, но очень перспективный инструмент», — уточнил Якубовский.

Особенно актуальной опция будет в регионах, где доступ к нотариальным и регистрационным действиям затруднен, уверен он.