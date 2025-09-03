ИП может получить социальный вычет по расходам на лекарства, но есть важное условие

Чтобы индивидуальному предпринимателю заявить социальный налоговый вычет, у него должны быть доходы, которые облагаются именно НДФЛ.

В чате ФНС возник вопрос, может ли ИП получить социальный налоговый вычет, если он приобретал лекарства, оплачивал медицинские услуги и лечение.

Представитель ФНС ответил, что заявить вычет можно, но важно, чтобы:

ИП оплачивал лечение как физлицо. У него есть доходы, облагаемые НДФЛ.

Для получения вычета может подойти не только налог, который удерживают с зарплаты, но и уплаченный с продажи имущества и за доход по вкладам.