ФАС: реклама ОТП Банка может вводить потребителей в заблуждение

Ведомство считает, что реклама вклада в ОТП Банке не позволила зрителю получить всю нужную информацию для осознанного выбора банковского продукта.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу на рекламу ОТП Банка, которую транслировали на телеканале «ТНТ».

В видео были указаны привлекательные условия и заявление о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету, а также выиграть автомобиль. Однако текст с дополнительными условиями был набран мелким шрифтом, его невозможно прочесть в течение короткого времени ротации сообщения.

«Служба считает, что такие действия ОТП Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства», — сказано на сайте ФАС.

Если вина банка будет установлена, его привлекут к административной ответственности.