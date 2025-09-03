На льготную ипотеку выделили еще более 100 млрд рублей

53,4 млрд рублей направят на субсидирование семейной ипотека, а 37,4 млрд – на уже выданные льготные кредиты.

Правительство дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Распоряжение от 2 сентября 2025 № 2422-р опубликовано на сайте кабмина.

100,4 млрд руб. направят на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека». Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина, уточняет пресс-служба Правительства.

Из общей суммы 53,4 млрд рублей направят на субсидирование «Семейной ипотеки». Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой 6% для имеющих детей.

Еще 9,6 млрд рублей предусмотрено на реализацию «Дальневосточной и арктической ипотеки» по льготной ставке 2%.

Остальные 37,4 млрд рублей пойдут на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам по программе «Льготная ипотека», завершенной 1 июля 2024 года.