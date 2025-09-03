Минфин в пять раз увеличит продажу валюты и золота

Из-за того, что бюджет недополучает нефтегазовые доходы, Минфин будет продавать валюту и золото на 1,4 млрд рублей в день.

С 5 сентября по 6 октября 2025 года Минфин будет продавать в пять раз больше иностранной валюты и золота. Ежедневный объем продаж составит 1,4 млрд рублей. Раньше министерство придерживалось объема по 300 млн рублей в день.

Такое решение Минфин принял из-за того, что полученные нефтегазовые доходы отклонились от ожидаемых значений. Поступления сократились на 10,5 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2025 года в размере -21,0 млрд рублей», — сказано на сайте министерства.

Общий объем средств от продажи ранее купленной иностранной валюты и золота составит 31,5 млрд рублей.