Впервые с июля 2025 года курс юаня перерос 11,3 рубля

Специалист по финансовым рынкам не исключает, что под конец сентября юань будет стоить в районе 11,5 рублей.

3 сентября 2025 года курс юаня на Московской бирже превысил 11,3 рубля. Этот результат зафиксировали впервые с конца июля.

По данным на 13:45, китайская валюта торговалась за 11,31 рубля, сказано на сайте торговой площадки.

«Сегодня ожидаем сохранения тенденции на умеренное ослабление нацвалюты, что будет способствовать закреплению пары "юань/рубль" в верхней половине нашего целевого диапазона 11,0-11,5 рубля. Давление на рубль продолжат оказывать ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров», — сказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Также он добавил, что к концу сентября 2025 года есть риск, что юань будет торговаться в районе 11,5 рубля.

Недавно мы писали, что с 15 сентября 2025 года Китай ввел пробный безвизовый режим с Россией.

