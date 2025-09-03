ЦБ опубликовал реестр-2025 российских ценных бумаг

Регулятор собрал данные по российским облигациям и акциям. Позже могут добавить ценные бумаги иностранных эмитентов.

Центробанк опубликовал реестр российских ценных бумаг. В реестре содержится информация о российских облигациях и акциях, в том числе такие атрибуты:

ISIN;

номер государственной регистрации выпуска;

валюта номинала;

сведения об эмитенте.

Для реестра использовали данные ЕГРЮЛ, Московской Биржи, Национального расчетного депозитария, Банка России и других источников, отметил ЦБ.

«С учетом обратной связи от участников рынка реестр может быть расширен другими типами ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов», — говорится в сообщении регулятора.

Сервис поможет участникам рынка находить информацию для заполнения отчетности со сведениями о ценных бумагах.

На 3 сентября 2025 года в реестре ровно 1 000 позиций.