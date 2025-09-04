👮 Реквизиты для оплаты новой госпошлины за внесение сведений в ЕАИС техосмотра дадут операторы ТО или полиция

Госавтоинспекция рассказала, как оплатить новую госпошлину за техосмотр.

С 1 сентября действует новая госпошлина в размере 500 рублей, которую платят россияне, обратившиеся за совершением юридически значимых действий, связанных с внесением сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам ТО.

Реквизиты для оплаты этой госпошлины можно получить у операторов ТО или в территориальном органе МВД, сообщает Госавтоинспекция.

«Автовладельцам в части получения реквизитов по вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга», — говорится в сообщении.

Также ввели новую пошлину в размере 15 тыс. руб. для автошкол: за выдачу заключения о соответствии их учебно-материальной базы установленным требованиям.

Кроме того, изменились размеры ряда других государственных пошлин.