Водители за первую половину 2025 года оформили почти 18 млн полисов ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО за год упала на 4%, а размер выплаты по нему вырос на 17%.

С января по июнь 2025 года обычные автомобилисты оформили 17,9 млн классических полисов ОСАГО на личные автомобили.

Это на 4,2% больше, чем в том же периоде 2024 года. Число водителей со страховкой каско выросло почти на 5%.

«В целом страховой рынок в первом полугодии вырос примерно на треть, до 1,8 трлн рублей», — сказано на сайте Центробанка.

Средняя стоимость ОСАГО упала на 4% — до 6,8 тыс. рублей, а выплата по ним выросла на 17% — до 108,4 тыс. рублей. По каско средний размер страховой премии составляет 20,3 тыс. рублей, что за год практически не изменилось, однако выплата увеличилась на 12% — до 183,1 тыс. рублей.