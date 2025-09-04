Возрастные ограничения для льгот по семейной ипотеке предлагают пересмотреть

Сейчас поддержка молодых семей действует, если возраст каждого из супругов или единственного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что возрастные ограничения при получении льгот на жилье семьям с детьми нужно изменить.

«Важно, чтобы мы не ограничивали возраст молодой семьи 35-ю годами, как сейчас в законе. Потому что у нас иногда папой становятся ближе к 40 годам, мамой — после 30-ти. Сейчас рожают после 30-ти лет в большинстве своем, но они должны иметь возможность пользоваться вот этими льготными всеми проектами, которые предлагает государство для молодой семьи», — считает Мишонова.

Она считает, что в текущей демографической ситуации нужно поддерживать не только самые молодые семьи, но и тех, кто решается на первого ребенка в 35 лет.

Сейчас в России действует программа «Молодая семья», по которой можно получить субсидию на приобретение квартиры или строительство дома. Претендовать на выплаты могут семьи с одним или несколькими детьми, в том числе если один из супругов не гражданин России, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного родителя — гражданина РФ и одного или нескольких детей. Условие программы – возраст каждого из супругов или единственного родителя в неполной семье не больше 35 лет.