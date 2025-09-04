Глава Сбера: ключевая ставка в конце 2025 года будет 14%

Герман Греф считает, что для оживления экономики нужна ключевая ставка 12% и ниже.

Сбербанк ожидает, что под конец 2025 года Центробанк установит ключевую ставку на уровне 14%. Однако глава банка Герман Греф заявил, что для оживления экономики нужна ставка 12% и даже ниже.

«По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14 процентных пунктов», — сказал Греф.

Также он добавил, что нужно вовремя выйти из «управляемого охлаждения экономики». Он надеется, что регулятор не допустит перехода в рецессию.

Кроме того, глава Сбера считает, что к концу году курс рубля ослабится, что снизит риски для экспортеров и бюджета.