Глава Сбера: ключевая ставка в конце 2025 года будет 14%
Герман Греф считает, что для оживления экономики нужна ключевая ставка 12% и ниже.
Сбербанк ожидает, что под конец 2025 года Центробанк установит ключевую ставку на уровне 14%. Однако глава банка Герман Греф заявил, что для оживления экономики нужна ставка 12% и даже ниже.
«По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14 процентных пунктов», — сказал Греф.
Также он добавил, что нужно вовремя выйти из «управляемого охлаждения экономики». Он надеется, что регулятор не допустит перехода в рецессию.
Кроме того, глава Сбера считает, что к концу году курс рубля ослабится, что снизит риски для экспортеров и бюджета.
