40% участников программы долгосрочных сбережений получили от государства максимальное софинансирование

Размер максимального софинансирования по договору ПДС — 36 тысяч рублей. Эти выплаты получили 40% клиентов негосударственных пенсионных фондов, которые в 2024 году заключили такие договоры.

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получили первое софинансирование от государства за взносы по программе долгосрочных сбережений (ПДС), которые они сделали в 2024 году. Максимальный размер софинансирования составляет 36 тыс. рублей. Эту сумму получили 40% участников программы.

По итогам 2026 года число таких вкладчиков может заметно вырасти из-за того, что к программе стали присоединяться «молодые» НПФ. Об этом пишет «Коммерсант».

«Люди попробовали, получили деньги. Теперь у фондов появилась возможность привлекать клиентов вкладывать больше ради увеличения софинансирования, а клиенты получили аргументы повышать взносы», — сказал гендиректор «Эксперт бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Крупнейшим фондом по объему привлеченных средств по договорам ПДС стал Сбербанк, где максимальное софинансирование получили 670 тыс. человек или 37%. Наибольшая доля клиентов с максимальным софинансированием (62%) в НПФ «Газфонд Пенсионные накопления», где 36 тыс. рублей получили 75,5 тыс. человек и «ВТБ Пенсионный фонд» — 372 тыс. человек. В других фондах показатели ниже.

29 августа 2025 года Минфин перевел операторам ПДС порядка 52 млрд рублей. По данным министерства, всего в 2025 году софинансирование получат 2,6 млн человек.