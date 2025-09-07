❔ ФНС спросили про налоговый вычет за оплату ритуальных услуг

Специалисты ведомтсва указали, что действующим налоговым законодательством не предусмотрен такой вид налогового вычета по НДФЛ.

При этом освобождены от НДС реализация ритуальных услуг, работ и услуг по изготовлению надгробных памятников и оформлению могил, а также продажа похоронных принадлежностей, входящих в правительственный перечень. Об этом, в частности, говорит письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-07-11/118274.