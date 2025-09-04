На УСН после утраты права на освобождение от НДС можно сразу применять ставку 7%

При расчете налога по УСН учитывают доход без НДС и суммы туристического налога.

В письме от 22.07.2025 № 03-07-11/70950 Минфин разъяснил, какую ставку НДС может применять компания на упрощенке, которая в течение года утратила право на освобождение от НДС.

Плательщик УСН теряет право на освобождение от НДС, если его годовой доход превышает 60 млн рублей.

Согласно абз. 4 подп. 2 п. 8 ст. 164 НК, организация или ИП на УСН могут применять ставку НДС 7%, если:

в течение года начинает исполнять обязанности плательщика НДС;

либо утрачивает право на ставку 5%.

То есть, если организация в течение года начала исполнять обязанности плательщика НДС, она может применять налоговую ставку 7% с 1-го числа месяца, в котором должна платить НДС, уточнил Минфин.

Также ведомство добавило, что при расчете налога по УСН учитывается сумма фактически полученного дохода без НДС, предъявленного покупателю, а также суммы туристического налога.

