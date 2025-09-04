🍷 Энергетики и вино будет можно заказать онлайн, но возраст придется подтвердить по биометрии

Власти запустят эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и российского вина с подтверждением совершеннолетия по биометрии. Уже осенью 2025 года такая верификация будет работать на кассах самообслуживания.

В конце 2025 года начнется эксперимент по онлайн-продаже энергетиков. Для подтверждения возраста понадобятся биометрические данные. Подобный механизм хотят применять и при покупке российских вин: эксперимент собираются начать во второй половине 2026 года.

Кабмин подготовил пилотный проект по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями. С августа 2026 года в экспериментальном режиме будет можно заказать вино российского производства с подтверждением совершеннолетия по биометрии. Параллельно такой сервис могут внедрить для покупок в вендинговых аппаратах и на кассах самообслуживания. Об этом пишет РБК.

Чтобы пилотный проект начал работать, властям предстоит внести изменения в законодательство и интегрировать инфраструктуру онлайн-доставки с системой ЕГАИС, которая учитывает алкогольную продукцию.

«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация [подтверждения возраста по биометрии] на кассах самообслуживания», — сказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

Некоторые онлайн-платформы заявили, что готовы тестировать биометрию для проверки возраста покупателей.

По итогам эксперимента власти рассмотрят возможность расширить проверку возраста по биометрии при онлайн-покупках всех видов алкоголя и табачной продукции.