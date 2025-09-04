ЭКГ-рейтинг охватил 95% российских предприятий: компании с хорошей репутацией могут получить дополнительные налоговые льготы
Уже два года в России действует национальная система оценки деловой репутации — рейтинг «Экология. Кадры. Государство» — ЭКГ. Такой инструмент оценки охватил уже 95% бизнеса, результаты рейтинга публикуют в открытом доступе на сайте экг-рейтинг.рф.
Сейчас самый большой показатель рейтинга — 143. Результат принадлежит компании ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ».
При подсчете рейтинга исключают чувствительные секторы экономики, например предприятия, который работают в сфере гособоронзаказа. Однако часть из них может участвовать в ЭКГ-рейтинге в заявительном порядке, без публикации чувствительных показателей. Об этом пишет «Коммерсант».
«Основными целями и задачами ЭКГ-рейтинга и сервисов оценки ФНС являются повышение прозрачности и доверия в деловой среде за счет автоматизированного анализа финансово-хозяйственного состояния бизнеса, снижение рисков при выборе партнеров и возможность оперативно выявлять потенциальные нарушения», — сказал заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев.
Также он добавил, что практическое применение ЭКГ-рейтинга в том, что компании с высоким уровнем могут рассчитывать на льготы и другие преференции от государства. Например, им могут сократить сроки получения услуг, предоставить приоритетный доступ к госзакупкам, инвестиционные налоговые вычеты. Кроме того, в 16 регионах РФ уже приняли законы о развитии ответственного бизнеса, в них перечислены региональные налоговые льготы.
очень интересный рейтинг, с любопытством ознакомилась. И один пример меня прямо задел за живое.Анизирую это на реальном примере. Дано: есть начинающая, микро- айтишная компания, пару лет как зарегистированная, сдавали нулевки, а в начале этого года заключен большой контракт на разработку, а сдача (т.е.выручка) будет только в конце года, и конечно, есть планы на дальнейшее развитие. В штате пока пара программистов да гендир, все удаленно и по совместительству оформлены, а рейтинг всего СС😱! что является вторым местом с конца, т.е. почти плинтус, на 8 месте из 9! Все, что я вижу с самым низким рейтингом, я не покупаю. Это как покупать товар с рейтингом 2 из 5. Рейтинги ведь и составляются, чтобы при выборе контрагента ориентироваться на него. Или нет? может, есть какие-то оговорки, почему среди компаний с рейтингом ВВВ выберут фирму из примера с рейтингом СС? А там такие важные критерии включены: экология, кадры, государство....Показатель экология - 15. Не смогла найти, как считалось, ведь анкету мы не заполняли. А по факту - есть офис, но сотрудники работают удаленно. Но как-то ведь посчитали влияние на экологию😐 критерию кадры и гос-во тоже какие-то цифры посчитаны, не принципиально. Но не будет ли предвзятого отношения к компании из-за столь нижайшего рейтинга (под названием "базовый"), я не знаю.