ЭКГ-рейтинг охватил 95% российских предприятий: компании с хорошей репутацией могут получить дополнительные налоговые льготы

Компании, которые набрали большое количество баллов в ЭКГ-рейтинге, получают больше преференций от государства. Например, приоритетный доступ к госзакупкам и налоговые льготы.

Уже два года в России действует национальная система оценки деловой репутации — рейтинг «Экология. Кадры. Государство» — ЭКГ. Такой инструмент оценки охватил уже 95% бизнеса, результаты рейтинга публикуют в открытом доступе на сайте экг-рейтинг.рф.

Сейчас самый большой показатель рейтинга — 143. Результат принадлежит компании ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ».

При подсчете рейтинга исключают чувствительные секторы экономики, например предприятия, который работают в сфере гособоронзаказа. Однако часть из них может участвовать в ЭКГ-рейтинге в заявительном порядке, без публикации чувствительных показателей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Основными целями и задачами ЭКГ-рейтинга и сервисов оценки ФНС являются повышение прозрачности и доверия в деловой среде за счет автоматизированного анализа финансово-хозяйственного состояния бизнеса, снижение рисков при выборе партнеров и возможность оперативно выявлять потенциальные нарушения», — сказал заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев.

Также он добавил, что практическое применение ЭКГ-рейтинга в том, что компании с высоким уровнем могут рассчитывать на льготы и другие преференции от государства. Например, им могут сократить сроки получения услуг, предоставить приоритетный доступ к госзакупкам, инвестиционные налоговые вычеты. Кроме того, в 16 регионах РФ уже приняли законы о развитии ответственного бизнеса, в них перечислены региональные налоговые льготы.