Доверенность можно оформить на кого угодно. Но если это не сотрудник – у налоговой возникнут вопросы

Выдать доверенность можно не только штатному сотруднику, но и исполнителю по договору ГПХ и даже постороннему человеку.

В нормативных актах не установлена обязанность выдавать доверенности только штатным сотрудникам. Это могут быть и лица по договорам ГПХ. И даже вообще посторонние лица, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Такой ответ дали на вопрос о том, должно ли быть штатным сотрудником организации физлицо, которому директор выдает ЭДО-доверенность для работы с маркировкой.

Но если все-таки доверенность дадут постороннему человеку, у налоговой могут возникнуть подозрения, что человек официально не оформлен и получает зарплату в черную.

