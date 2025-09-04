Минпромторг смягчит требования к переходу на обязательную маркировку товаров легпрома

Некоторые остатки товаров можно будет не маркировать. Для других товаров установят возможность упрощенного описания.

Минпромторг предлагает смягчить требования по переходу на обязательную маркировку товаров легкой промышленности.

Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов НПА.

Ранее ведомство отмечало, что у участников оборота товаров легкой промышленности остается большой объем немаркированных остатков, подлежащих обязательной маркировке с 1 марта 2025 года. А правила маркировки товаров легпрома предполагают регистрацию каждой номенклатурной позиции в национальном каталоге по полному атрибутивному составу. Из-за этого бизнес может не успеть выполнить требования в срок.

Также остатки товаров легкой промышленности, подлежащие маркировке с 1 марта 2025, есть в составе маркированных наборов, сформированных до 1 марта 2025 года. Они продаются в рознице.

Чтобы их промаркировать, нужно перерегистрировать карточки наборов в подсистеме национального каталога, расформировать наборы, промаркировать остатки и собрать все заново.

В связи с этим Минпромторг предложил: