Минпромторг смягчит требования к переходу на обязательную маркировку товаров легпрома
Минпромторг предлагает смягчить требования по переходу на обязательную маркировку товаров легкой промышленности.
Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов НПА.
Ранее ведомство отмечало, что у участников оборота товаров легкой промышленности остается большой объем немаркированных остатков, подлежащих обязательной маркировке с 1 марта 2025 года. А правила маркировки товаров легпрома предполагают регистрацию каждой номенклатурной позиции в национальном каталоге по полному атрибутивному составу. Из-за этого бизнес может не успеть выполнить требования в срок.
Также остатки товаров легкой промышленности, подлежащие маркировке с 1 марта 2025, есть в составе маркированных наборов, сформированных до 1 марта 2025 года. Они продаются в рознице.
Чтобы их промаркировать, нужно перерегистрировать карточки наборов в подсистеме национального каталога, расформировать наборы, промаркировать остатки и собрать все заново.
В связи с этим Минпромторг предложил:
установить возможность упрощенного описания товаров легкой промышленности, находящихся в обороте до 1 марта 2025, в подсистеме национального каталога до 1 марта 2026 года, с возможностью оборота таких остатков товаров, описанных по упрощенному порядку, по 31 октября 2028 года;
убрать требование по маркировке остатков товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 марта 2025 года и вошедших в состав наборов, сформированных по 31 декабря 2025 года.
