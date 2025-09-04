⚡ До 5 сентября онлайн-курсы для карьерного прорыва по 4 900 рублей

Деревья сбрасывают листья, а мы цены на онлайн-курсы! До 5 сентября 2025 вы можете купить самые популярные курсы «Клерка» по учету на маркетплейсах, бухгалтерии с нуля, УСН и защите персональных данных со скидками до 75%.

Новые правила работы уже вступили в силу! Одному разобраться во всех нововведениях нереально, потому что большинство из них касается всех бухгалтеров, а не специалистов какой-то узкой сферы. Поэтому мы обновили наши онлайн-курсы и сделали их еще полезнее!

Успейте купить самые свежие онлайн-курсы для работы без стресса этой осенью со скидками -75%.

Каталог курсов

Не тяните! Предложение действует до 5 сентября.

С 1 сентября изменились правила оформления кассовых чеков, маркировки, работы с ЭДО. Чтобы быть готовым к любым переменам, нужно изучить все основы учета на маркетплейсах. На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. В обновленной программе теперь есть уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена со скидкой 70%: 4 900 руб. вместо 16 350 руб. Осталось 3 курса по этой цене!

Купить курс

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку данных нужно оформлять отдельно от остальных документов и передавать обезличенную информацию в государственную информационную систему (ГИС). На курсе вы разберетесь во всех тонкостях работы с персданными, узнаете, что относится к персональным данным, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн руб.

Цена со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо 14 990 руб. Осталось 2 курса по этой цене!

Купить курс

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН — и сразу по новым правилам! С 1 сентября в работе бухгалтера произошло много изменений: новые требования к расчету среднего заработка, обработке персданных, оформлению отпусков и премий. В обновленной программе вы найдете много полезной информации, которая поможет вам справляться с самыми сложными новыми задачами.

Цена со скидкой 75%: 4 900 руб. вместо 19 900 руб. Осталось 4 курса по этой цене!

Купить курс

Мы обновили наш популярный онлайн-курс накануне серьезных изменений в налоговом и кадровом учете, которые вступили в силу 1 сентября. Вы научитесь вести учет на спецрежиме в 1С, узнаете, как рассчитывать средний заработок по-новому, заполнять декларацию, оформлять командировки, предоставлять отгулы, рассчитывать надбавки к зарплате и премии. Сможете получить льготы и успешно проходить налоговые проверки, чтобы избежать обвинений в дроблении бизнеса.

Цена со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 15 950 руб. Осталось 2 курса по этой цене!

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».