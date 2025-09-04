С начала 2025 года госкомпании заключили каждый третий контракт с предприятиями малого и среднего бизнеса

За семь месяцев 2025 года госкомпании закупили у малого и среднего бизнеса продукцию производственного назначения на 2,8 трлн рублей. 95 тыс. представителей МСП заключили боле 277 тыс. договоров.

С начала года объем закупок у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ составил 4,6 трлн рублей. Поставщиками госкомпаний стали 168 тыс. организаций, что на 4,5% больше, чем в том же периоде 2024 года.

«Наибольший прирост объема договоров продемонстрирован в Татарстане — на 129 млрд рублей, Ростовской области — на 29 млрд рублей, ХМАО и Приморском крае — по 17 млрд рублей и Самарской области — на 16 млрд рублей», — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По оценке института развития, до конца 2025 года объем закупок у МСП может достигнуть 9,4 трлн рублей.